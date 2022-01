Sanità. EMA, l’1 Marzo entra in vigore il nuovo regolamento

(DIRE) Strasburgo, 20 Gen. – Entrerà in vigore l’1 Marzo il nuovo regolamento dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) approvato dal Parlamento europeo con l’obiettivo di fronteggiare la carenza dei medicinali e dei dispositivi medici all’interno dell’Unione. “Il nuovo regolamento rende più trasparente sia il lavoro dell’Agenzia che di tutti gli attori della catena di approvvigionamento, coinvolgendoli maggiormente nel processo e favorendo la cooperazione tra le agenzie Ue”, ha dichiarato l’eurodeputato socialista Nicolas Gonzalez Casares, responsabile del dossier per il Parlamento europeo, in merito all’approvazione del testo che ha raccolto 655 voti favorevoli, 31 contrari e 8 astensioni. Ottenendo più poteri, l’Ema potrà meglio affrontare le emergenze di salute pubblica. L’agenzia creerà anche un portale web su cui pubblicherà informazioni di carattere pubblico, come ad esempio i dati relativi alle sperimentazioni cliniche. (Pis/ Dire) 15:59 20-01-22