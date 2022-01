Secondo Forbes, nonostante la pandemia 13 nuovi miliardari italiani tra i più ricchi del pianeta

Sono attualmente 49 i super ricchi italiani presenti nella classifica di Forbs la prestigiosa rivista USA che effettua ogni anno questa classifica patinata. I nostri connazionali “paperoni” sono aumentati nel numero anche in un periodo così difficile come questo segnato dalla pandemia covid-19. Il virus e tutto quanto ne è derivato compreso lo shock economico non ha fatto altro, com’era prevedibile, che allargare la forbice economica tra i ricchi ed i poveri.

Adesso altri 13 italiani sono entrati nella lista Forbes dei più ricchi del mondo. Gli ultimi dati si riferiscono al periodo Marzo 2020 e Novembre 2021 e segnalano che i primi tre posti sono stabili rispettivamente di Giovanni Ferrero, Leonardo Del Vecchio e Stefano Pessina, con Silvio Berlusconi in ascesa, adesso al 5° posto, e tra le new entry invece: John Elkann, Marina e Alberto Prada, Barbara Benetton ed Emma Marcegaglia.

Secondo i calcoli di Oxfam la ricchezza del top-1% supera di 50 volte quella del 20% più povero e a causa della pandemia da cov-sars-2 un milione di individui (circa 400.000 famiglie) hanno visto peggiorata la loro condizione economica. Sempre secondo l’organizzazione non governativa sopracitata: “i 40 miliardari italiani più ricchi posseggono l’equivalente della ricchezza netta del 30% degli italiani più poveri (18 milioni di persone adulte)”.

Per i più curiosi al link la lista completa: https://forbes.it/2021/12/15/miliardari-italiani-ferrero-batte-del-vecchio-chiude-anno-testa/