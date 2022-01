Vaccino. Calabria, Gimbe: copertura terza dose sopra media nazionale

(DIRE) Reggio Calabria, 20 Gen. – In Calabria nella settimana dal 12 al 18 gennaio si è registrata una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (2025) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (29,2%) rispetto alla settimana precedente. Il dato è stato elaborato dalla fondazione Gimbe. Risultano sopra soglia di saturazione i posti letto in area medica (42,7%) e in terapia intensiva (17,3%) occupati da pazienti Covid-19. Secondo lo studio Gimbe la popolazione calabrese che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 74,5% (media Italia 79,6%) a cui aggiungere un ulteriore 5,4% (media Italia 4,1%) solo con prima dose. Il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 71% (media Italia 70,8%). La popolazione di età compresa tra i 5 e 11 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 2,8% (media Italia 5,2%) a cui aggiungere un ulteriore 29,6% (media Italia 19,9%) solo con prima dose. Questo l’elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell’ultima settimana suddivisi per provincia: Vibo Valentia 1.606, Reggio di Calabria 1.514, Crotone 1.242, Catanzaro 738, Cosenza 479. (Mav/Dire) 11:25 20-01-22