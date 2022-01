Ancona, incidente stradale a Cupramontana

I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella notte in località Contrada Badia Colii, nel comune di Cupramontana, per un incidente stradale. Il conducente di un’autovettura, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltato nel giardino di un’abitazione. L’uomo ne è uscito illeso. La squadra VVF di Jesi, intervenuta con un’autobotte, ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento. Sul posto anche i Carabinieri di Arcevia.

