Covid. In Lombardia rapporto contagi al 16,1%, +5 per le terapie intensive

(DIRE) Milano, 21 Gen. – In Lombardia nelle ultime 24 ore si conta un lieve aumento dei ricoveri in terapia intensiva (+5, 276 in tutto), mentre il rapporto di contagiosità sui tamponi effettuati si attesta al 16,1%. Diminuiscono sensibilmente i ricoveri ordinari (-216), mentre si registrano 121 decessi.

Quella del milanese resta l’area con più infettati nelle ultime 24 ore (9.941, di cui 3.772 nel capoluogo). Tra le altre, nel Bresciano i nuovi contagi sono 4.187, a Bergamo e provincia invece 4.026. A Monza e Brianza 2.635 nuove infezioni, mentre a Varese registrati 2.629 casi. (Nim/ Dire) 18:13 21-01-22