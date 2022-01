Covid. Picchi di vittime in Australia e Russia, calo in Africa

(DIRE) Roma, 21 Gen. – Non si ferma la corsa del Covid-19 in Australia, dove sono decedute 88 persone nelle ultime 24 ore, record nazionale di morti in un solo giorno dall’inizio della pandemia da coronavirus. Secondo quanto riportano i media locali, la maggior parte delle vittime sono persone di età pari o superiore a 70 anni ma ci sono anche un bambino del Nuovo Galles del sud e una donna di 90 anni della Tasmania. Il Covid-19 sta colpendo anche la Russia, dove nelle ultime 24 ore si segnalano 49.513 nuove infezioni, 15.987 solo a Mosca, e 692 decessi. Notizie di segno differente arrivano invece dall’Africa, dove i casi di Covid-19 sono diminuiti del 20%, mentre il numero dei morti è in calo dell’8%. La precisazione è arrivata dall’Organizzazione mondiale della sanità. L’Oms sottolinea che il Sudafrica, dove è stata scoperta per la prima volta la variante omicron, ha visto una decrescita del numero dei casi nelle ultime quattro settimane. Nonostante questo, l’Oms ricorda che i tassi di vaccinazione in Africa rimangono bassi, con solo il 10% della popolazione che ha completato il ciclo di immunizzazione. (Fde/ Dire) 12:48 21-01-22