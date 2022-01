Giustizia. Cartabia: riforma fisco entro 2022 ma prima nuove norme CSM

(DIRE) Roma, 21 Gennaio – “Il PNRR prevede la riforma della giustizia tributaria entro il 2022. Ma prima ancora è necessario affrontare la riforma dell’ordinamento giudiziario e del CSM. ‘Ineludibile’ davvero, come Lei, signor Presidente della Repubblica, ha più volte sottolineato, interpretando l’animo di molti. E per quel che conta, anche mio”. Lo dice la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, nel suo intervento alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario in Cassazione. (Mar/ Dire) 12:34 21-01-22