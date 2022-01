Valentina Spanu: “Amo definirmi una “creator digital”

di Sonia Polimeni – Siamo in compagnia di Valentina Spanu, influencer dell’Oltrepò Pavese che ci svelerà i segreti del suo grande seguito su Instagram! E’ anche biologa, modella e imprenditrice digitale.

S. Valentina tu ti definisci una “creator digital”, spiegaci cosa significa?

V. Mi definisco una “creator digital” perché il mio lavoro consiste nel creare… E lo devi fare ogni giorno…non è facile avere idee nuove, contenuti unici e essere sempre potente e sul pezzo, ma è questa la sfida più bella, quella con te stessa… Nulla è impossibile, il vero limite di noi stessi siamo noi stessi, quindi accendi testa e cuore e il risultato è assicurato.

S. Quali canali social prediligi per svolgere questa attività?

V. Il mio canale principale è Instagram, però uso anche Facebook e Tik Tok…e potrebbero esserci delle new entry in questo 2022.

S. Come ti sei avvicinata a questa professione? E perchè?

V. Amo da sempre la moda, fin da bambina creavo look sulle mie bambole. Poi dopo averla lavorato nel mondo del marketing e della comunicazione, mi sono appassionata talmente tanto che è diventato uno style di vita, ho poi unito queste due cose (moda e comunicazione) ed è iniziato tutto.

S. Hai raggiunto 50mila followers in pochissimo tempo, qual è la tua carta vincente? Ci hai raccontato che chiacchieri molto con loro…?

V. Si ho quasi raggiunto i 50 k in poco tempo… Penso che la mia carta vincente sia il fatto che sono me stessa, che mi racconto, non parlo solo di moda, ma della mia vita con le cose belle e le difficoltà che tutti hanno. Parlo a loro che sono i miei cuori (così li chiamo nei social) come una vera famiglia virtuale, la moda è l’argomento che fa da padrone, ma ripeto io sono anche molto altro. Parlo anche della mia malattia (endometriosi), dei miei hobby e delle mie passioni… È un raccontarsi… Penso che la vera carta vincente sia quella di differenziarsi, altrimenti una fotocopia rimarrà sempre una fotocopia!

S. Il tuo motto?

V. Il mio motto è :anche oggi sobrie domani ma anche stay strong…

S. Quali sono i tuoi progetti per il futuro?

V. Ho tante collaborazioni in via di sviluppo, ma per il 2022 ho progetti importanti…non posso spoilerare, ma mi auguro che tutto vada come il mio cuore desidera.