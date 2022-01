Renato Mirafioti è il nuovo Presidente AICA

AICA, Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico, associazione dedicata alla diffusione della cultura digitale in Italia, dopo l’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo che rimarrà in carica nel triennio 2022-2024, ha nominato il suo Presidente: è Renato Salvatore Marafioti. A lui vanno le congratulazioni da parte del Consigliere Comunale Mario Cardia: “Il dottor Marafioti, laureato in Giurisprudenza specializzato in materia di diritto penale, vanta una lunga esperienza nell’ambito della formazione professionale ICT.

Si occupa di formazione delle discipline informatiche sin dal 1995. Fondatore e Presidente dell’Associazione Culturale Format di Reggio Calabria, ente di formazione professionale che da venticinque anni diffonde e promuove la cultura generale, l’alfabetizzazione informatica, lo sviluppo e la certificazione delle competenze finalizzate all’orientamento al lavoro. Negli anni questa associazione è divenuta un punto di riferimento nel campo della formazione professionale continua e superiore, rivolgendosi a chiunque desideri acquisire le conoscenze e le competenze professionali necessarie per affrontare e crescere nel mondo del lavoro, sia pubblico sia privato, progettando, organizzando ed erogando corsi di formazione professionale di livello base, avanzato o specialistico.

Esperto di Cyber Security, negli anni è stato promotore e organizzatore di eventi a carattere internazionale come il Safer Internet Day, giornata mondiale per la sicurezza online, istituita e promossa dalla Comunità Europea e organizzata negli ultimi anni dalla Sezione Territoriale AICA Calabria.

L’esperienza che ho maturato in oltre venti anni di attività nel settore ICT, sia con l’Associazione culturale Format sia in AICA, gli permetterà di dare un contributo significativo per un ritorno alla posizione dominante che ha contraddistinto questa prestigiosa istituzione nei suoi primi 60 anni di vita”, conclude Mario Cardia.

Mi propongo, dichiara il neo Presidente Renato Marafioti, tra gli obiettivi più importanti, di continuare ad accrescere la visibilità e l’immagine di AICA in Italia e all’estero, valorizzando la sua mission culturale e scientifica; allo stesso tempo, mi propongo di operare per accrescere e curare la rete degli attuali test center, affrontando il mercato delle certificazioni con nuove metodologie strategiche.”

“Oggi desidero ringraziare i soci AICA che, con il loro voto, mi hanno dato la possibilità di ricoprire questa importante carica. Sono consapevole di questa responsabilità e penso che il modo migliore di ripagarli per la fiducia accordatami, sia quello di mettere tutto il mio impegno al servizio dell’Associazione al fine di garantirne il buon andamento e l’ulteriore progresso. Il compito che attende me e gli altri colleghi del Consiglio eletto non è dei più facili: i colleghi che ci hanno preceduto dal 1961 alla guida dell’Associazione hanno sempre dato lustro e vigore a tutte le iniziative culturali e scientifiche atte a stimolare, sostenere e a far crescere sempre di più il settore ICT. In tale ottica cercherò anch’io di farlo con la massima umiltà, consapevole dei tanti aspetti nuovi con i quali mi dovrò confrontare, insieme ai consiglieri procedendo uniti e mettendo tutti, io per primo, le nostre qualità e le prerogative a disposizione dell’Associazione”, conclude Renato Marafioti. “Oggi desidero ringraziare i soci AICA che, con il loro voto, mi hanno dato la possibilità di ricoprire questa importante carica. Sono consapevole di questa responsabilità e penso che il modo migliore di ripagarli per la fiducia accordatami, sia quello di mettere tutto il mio impegno al servizio dell’Associazione al fine di garantirne il buon andamento e l’ulteriore progresso. Il compito che attende me e gli altri colleghi del Consiglio eletto non è dei più facili: i colleghi che ci hanno preceduto dal 1961 alla guida dell’Associazione hanno sempre dato lustro e vigore a tutte le iniziative culturali e scientifiche atte a stimolare, sostenere e a far crescere sempre di più il settore ICT. In tale ottica cercherò anch’io di farlo con la massima umiltà, consapevole dei tanti aspetti nuovi con i quali mi dovrò confrontare, insieme ai consiglieri procedendo uniti e mettendo tutti, io per primo, le nostre qualità e le prerogative a disposizione dell’Associazione”, conclude Renato Marafioti.

Fondatore e Presidente della Sezione Territoriale AICA Calabria, costituita nel 2016, Renato Salvatore Marafioti ha fatto parte del Consiglio Direttivo di AICA durante gli ultimi due trienni. Sarà coadiuvato nella sua attività dal dottor Manuel Cacitti, quale Vicepresidente Vicario e dall’ing. Antonio Piva e dal dottor Gaetano Di Bello nel ruolo di Vicepresidenti.