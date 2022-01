Sono sbarcati nella notte sull’isola di Lampedusa altri 58 migranti, tra loro 3 minori non accompagnati e 17 donne, due delle quali in stato interessante. Queste ultime ed i mariti avevano già raggiunto Lampedusa a bordo di un’ unità della Guardia Costiera Italiana per tutelare il loro particolare stato di salute. Sono migranti economici provenienti da Camerun, Gambia, Mali, Costa d’Avorio e Burkina Faso. I 58 migranti sono stati soccorsi nei giorni scorsi dalla Louise Michel.

