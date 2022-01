Migranti. Bernini (FI): accogliere l’SOS del Sindaco di Lampedusa

(DIRE) Roma, 23 Gen. – “Dopo il record di sbarchi continuato anche con l’inizio dell’anno, il governo non può più ignorare un’emergenza senza fine. E’ comprensibile l’appello lanciato oggi dal sindaco di Lampedusa, secondo il quale l’isola non può diventare l’hub delle ONG, ma purtroppo lo è ormai da tempo, così come l’Italia da anni deve farsi carico dell’accoglienza senza che l’Unione europea muova un dito. Il soccorso in mare è fuori discussione, ma chi arriva e non ha il diritto di restare deve essere rimpatriato, come previsto dalle regole comunitarie, e su questo non sono più ammissibili rinvii. Invece le già rare espulsioni sono ferme perché molti irregolari rifiutano di sottoporsi ai tamponi per evitare i controlli che ne consentirebbero il rimpatrio. Una situazione inaccettabile”. Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (Rai/ Dire) 17:35 23-01-22