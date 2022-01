Potenza, vari interventi sul territorio

I Vigili del Fuoco sono intervenuti in contrada Santa Venere, a Tito, per soccorrere un uomo di 75 anni impegnato in una battuta di caccia in solitaria, che scivolando si è procurato un trauma agli arti inferiori che gli ha impedito la risalita su strada. Giunta la richiesta di supporto dal 118, i Vigili del fuoco arrivati sul posto, hanno allestito una manovra di recupero con la barella toboga. Il 118, preso in carico l’infortunato, lo ha trasportato presso l’ospedale San Carlo di Potenza. Successivamente i VV.F. sono intervenuti per un incidente stradale sulla SS94, nei pressi dello svincolo per la stazione ferroviaria a Tito Scalo.

Il conducente, per cause in corso di accertamento, è andato a sbattere violentemente contro il guard rail rimanendo incastrato tra le lamiere. Per poter estrarre il ferito, si è dovuto utilizzare cesoie e divaricatori, contemporaneamente si è provveduto alla messa in sicurezza del veicolo per evitare l’insorgere di incendi. Recuperato il ferito è stato affidato al personale 118 intervenuto. Sul posto anche i Carabinieri.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=77337