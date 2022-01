Quirinale. Letta: ruolo di Draghi fondamentale in Italia, Europa e nel Mondo

(DIRE) Roma, 23 Gennaio – “Siamo tutti consapevoli del ruolo fondamentale che Draghi sta svolgendo, in Italia, in Europa e nel mondo. Questo oggi è importantissimo, perché mai come ora è stata così vicina una guerra in suolo europeo. Paese distratto. Pensiamo invece alle possibili conseguenze, anche sul nostro Paese. Penso ai costi energetici, alle materie prime, ai flussi migratori. Noi sappiamo più di tutti quanto questa elezione per il Colle avviene in un momento in cui serve essere all’altezza”. Così il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, all’assemblea dei grandi elettori riuniti alla Camera. (Rai/ Dire) 17:27 23-01-22