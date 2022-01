Burkina Faso. Fonti militari: il presidente Kaboré agli arresti

(DIRE) Roma, 24 gen. – In Burkina Faso il presidente Christian Roch Kaboré sarebbe stato tratto in arresto da militari ammutinati. A riferirlo sono fonti delle forze armate rilanciate da diversi media, tra i quali l’emittente Radio France Internationale (Rfi).

Nelle prossime sarebbe attesa una comunicazione ufficiale in merito da parte dell’esercito. Kaborè si troverebbe in detenzione in una base militare.

A partire dalla notte tra sabato e domenica scorsi si sono verificate proteste e scontri a fuoco in diverse caserme del Paese, sia nella capitale Ouagadougou che in altre località. Le tensioni sarebbero generate dalla richiesta da parte di alcune fazioni dell’esercito di cambi ai vertici delle forze armate e di maggiori investimenti nella lotta all’insicurezza diffusa soprattutto nel centro e nel nord del Paese, a causa delle attività di diversi gruppi armati ribelli e di ispirazione jihadista.

Ai dissidi intestini ai militari si aggiungono le proteste della società civile, che chiede maggiore sicurezza per i cittadini: nel fine settimana la polizia aveva disperso con i gas lacrimogeni una manifestazione organizzata nella capitale dal movimento Sauvons le Burkina.

