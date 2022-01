Cultura. A2A “Adotta” un Gargoyle del Duomo di Milano per un anno

Progetto della Veneranda Fabbrica per restaurare la Cattedrale

(DIRE) Milano, 24 Gen. – L’azienda milanese dell’energia A2A ha aderito al progetto ‘Adotta una statua’, l’iniziativa promossa dalla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano per la valorizzazione di alcune sculture che, per ragioni conservative, non possono più essere lasciate in opera sulla Cattedrale, e per questo motivo sono depositate presso il Cantiere Marmisti, il laboratorio alle porte della città dove nascono le nuove sculture destinate al monumento e trovano ricovero quelle più fragili.

A comunicarlo è la stessa multiutility che fa inoltre sapere come il suo sostegno sia destinato al restauro di un doccione (noto anche come ‘gargoyle’) raffigurante una sirena a cavallo di un mostro marino realizzato nel 1747 dallo scultore Pietro Vaccaneo. L’opera, completamente restaurata, ha raggiunto la sede milanese di A2A in corso di Porta Vittoria, dove rimarrà per un anno nell’atrio principale del palazzo, con possibilità di prorogare l’ospitalità. L’iniziativa della Veneranda Fabbrica ha come obiettivo principale il recupero di pezzi storici, offrendoli ad aziende e privati in temporaneo prestito, a fronte di un contributo finalizzato ai restauri della Cattedrale. (Mao/ Dire) 12:41 24-01-22