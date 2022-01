(DIRE) Roma, 24 Gennaio – A vuoto come previsto la prima votazione per il Presidente della Repubblica Italiana, con 672 schede bianche e 49 nulle. Il più votato per il Colle, con 36 preferenze, è stato il giudice Paolo Maddalena. Segue, con 16 voti il presidente uscente Sergio Mattarella e con 9 la ministra della Giustizia Marta Cartabia. (Tec/ Dire) 21:46 24-01-22