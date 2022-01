(DIRE) Roma, 24 Gen. – Si riapre il filo del dialogo tra la Lega e i partiti della maggioranza, dopo l’incontro tra il premier Mario Draghi e Matteo Salvini. A quanto si apprende da fonti di maggioranza il premier avrebbe incontrato, e avrebbe in programma di incontrare, anche altri leader dei partiti. La discussione si incentra sul futuro governo, oltre che sul Quirinale. Nel pomeriggio Salvini, che ha incontrato Meloni, ed ha in programma di incontrare anche il leader M5s Giuseppe Conte, vedra’ il leader dem Enrico Letta. Nei gruppi parlamentari il faccia a faccia viene interpretato come l’apertura di un confronto reale, che se non e’ sintetizzabile come il via libera al voto per Draghi al Quirinale, segna una possibile svolta nelle trattative. Salvini avrebbe assicurato la permanenza della Lega al governo ma senza rinunciare a fare un nome di centrodestra per il Quirinale. Tra questi nomi non c’e’ quello di Pierferdinando Casini. Draghi a quanto apprende l’agenzia Dire avrebbe in agenda anche un confronto con il leader di Fi Silvio Berlusconi. (Rai/ Dire) 16:43 24-01-22