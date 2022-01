Antisemitismo, Potenti (Lega): Autrici aggressione Campiglia dovrebbero visitare Mauthausen

“Lascia senza parole l’episodio avvenuto Domenica pomeriggio in un parco del comune di Campiglia Marittima dove un bambino di 12 anni è stato preso a calci e sputi da due 15enni perché ebreo. Voglio esprimere la mia solidarietà e vicinanza al bambino e alla sua famiglia vittime di un gesto inqualificabile di intolleranza. Alle due ragazzine responsabili di quanto accaduto farebbe bene acquisire consapevolezza della bestialità rappresentata dall’antisemitismo. A tale scopo consiglierei come forma riparatoria che i genitori accompagnino questi minori alla visita di un campo di concentramento come Mauthausen, per misurarsi faccia a faccia con la drammaticità della storia. Sono disponibile a contribuire per pagar loro il biglietto, di persona. Di fronte ad un caso come questo è necessario puntare sull’educazione civica”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, deputato toscano della Lega-Salvini Premier.