Bergamo. Sventata corsa clandestina tra moto ed elevate contravvenzioni per 2000 €

Domenica 23 G la volante, su segnalazione di un cittadino, è intervenuta in via Campo Grande, una zona commerciale a cavallo tra Bergamo e Azzano San Paolo dove si stava svolgendo una gara clandestina tra motocicli. Alla presenza dell’auto, parte dei giovani presenti, circa una cinquantina, si dileguavano. Tuttavia ne venivano identificati venti e sul posto gli agenti procedevano a contestare un verbale di oltre 700 euro nei confronti di un 21 enne bergamasco per guida senza assicurazione e senza targa.

Inoltre nei confronti di un 19 enne di San Paolo d’Argon, non nuovo a questi comportamenti, resosi responsabile di gesti oltraggiosi nei confronti degli agenti operanti, oltre alla denuncia all’Autorità giudiziaria ed al sequestro del ciclomotore risultato “truccato”, sono state elevate anche con l’ausilio della Polizia Stradale, cinque diverse contravvenzioni per un ammontare di oltre 1200 euro per guida senza assicurazione, circolazione senza targa, velocità eccessiva, casco non omologato e per aver condotto il motociclo senza avere il libero uso delle braccia.

Le gare clandestine, punite dalla legge per ogni forma di coinvolgimento, sono oggetto di massima attenzione da parte delle forze di polizia che monitorano costantemente le aree che per per loro conformazione si prestano ad essere utilizzate per dar vita a queste fenomenologie.