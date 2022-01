Più di 2 milioni di clandestini arrestati negli States

In base alle cifre del Governo americano sono più di 2 milioni i clandestini che dal Sud entrati illegalmente negli USA dal confine con il Messico. Sono stati arrestati solo nel mese di Dicembre 180.000 soggetti. Cifre record che pesano come un macigno sulla politica del Presidente Biden che ha l’indice di gradimento più basso della storia democratica.

Gli Stati Uniti stanno affrontando una crisi sociale interna che divide la popolazione in base a principi ed idee in maniera netta come non era mai avvenuto prima. E non stanno affrontando con la dovuta fermezza una crisi umanitaria storica dell’area che rischia di travolgerli.

Da quando è stato eletto Presidente ad oggi non è riuscito a mantenere nessuna delle sue promesse elettorali e adesso gli avversari politici chiedono il conto e puntano il dito contro lui e la vicepresidente Kamala Harris. Ed adesso la nuova “grana” oltre oceano con la Russia per l’Ucraina potrebbe essere uno spartiacque importante per la presidenza Biden. Nonostante i colloqui formali con Putin la macchina militare dello “zio Sam” è pronta ad entrare in azione ed è certo che chiederà agli alleati un aiuto concreto così com’è stato negli ultimi anni

FMP