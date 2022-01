Torino, motrice prende fuoco in galleria: chiusa l’autostrada

Alle 18.20 del 24 Gennaio, i Vigili del Fuoco del Comando di Torino sono intervenuti nella galleria “Cels” dell’autostrada A32 Torino-Bardonecchia per l’incendio di una motrice.

Sul posto le squadre di Susa con il carro autoprotettori, i volontari di Oulx, l’autobotte di Borgone e il nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) che ha operato in un piazzale dell’autostrada per inertizzare due serbatoi di gas metano liquido da circa 400 litri l’uno, usato come combustibile della motrice.

L’autostrada è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso. Sul posto anche la Polizia Stradale, il 118, e la squadra antincendio della SITAF. L’intervento è terminato all’1.30, l’A32 è stata riaperta in entrambe le direzioni.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=77378