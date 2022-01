Ucraina. Israele valuta piano evacuazione cittadini ebrei

(DIRE) Roma, 25 Gen. – Il governo di Israele starebbe valutando le possibilità di un piano di evacuazione delle decine di migliaia di cittadini di religione ebraica che risiedono nell’est dell’Ucraina, da attuare nel caso in cui l’attuale situazione di tensione con la Russia degenerasse in un conflitto. A riportarlo è il quotidiano locale Haaretz. Stando a quanto riferisce la testata infatti l’impasse in corso tra Mosca e Kiev, il rischio per le comunità ebraiche e l’eventualità di portare in Israele i cittadini ucraini di religione ebraica sono stati alcuni dei temi di un incontro che si è svolto nel fine settimana. Tra i presenti funzionari dell’ufficio del primo ministro Naftali Bennett, di vari ministeri, tra i quali Esteri, Diaspora e Difesa, così come la National Security Agency, la Jewish agency e anche Nativ, definita da Haaretz “un’organizzazione governativa segreta” che si occupa del mantenimento dei rapporti con le comunità ebraiche che vivono nei Paesi dell’ex Unione Sovietica. Secondo i media israeliani Israele dispone già di piani di evacuazione dei cittadini ebrei potenzialmente eleggibili per la cittadinanza israeliana per effetto della cosiddetta legge del ritorno. Tel Aviv avrebbe inoltre delle linee di azione pensate per i Paese dell’ex blocco sovietico, dove vivevano e tuttora vivono molte persone che si definiscono ebree, e li starebbe aggiornando. Stando ai dati del ministero della Diaspora, almeno 30mila persone di religione ebraica hanno compiuto l’aliyah, l’immigrazione verso Israele, tra il 2014 e il 2018, anno del conflitto scoppiato con la Russia a partire da moti separatisti nelle regioni orientali di Crimea, Donbass e Lugansk. Le stime sul numero di cittadini ebrei che vive in Ucraina variano molto. Mentre Haaretz parla di un numero che puà arrivare a 75mila unità, secondo una ricerca dell’Institute for Jewish Policy Research del 2020 le persone che si autodefiniscono ebree sarebbero circa 56mila. Per lo European Jewish Congress, sarebbero invece tra le 360 e le 400mila. (Bri/ Dire) 19:11 25-01-22