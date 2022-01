Vaccino. Germania: domani al Bundestag si discute su obbligo

(DIRE) Roma, 25 Gen. – In Germania domani si apre il primo dibattito sull’obbligo di vaccino anti Covid-19. Al Bundestag, il parlamento tedesco, i politici si confronteranno sulla misura estrema da prendere nel tentativo di porre un freno alla corsa del coronavirus e, in particolare, della sua variante al momento più contagiosa, la omicron. In Germania si discute molto dell’eventuale obbligatorietà del vaccino anti Covid-19, soprattutto dopo le parole del cancelliere tedesco: Olaf Scholz ha infatti spiegato di ritenere necessaria la misura proprio per mettere al riparo il sistema sanitario tedesco da eventuali prossime ondate della pandemia. Un bel banco di prova, dunque, per il governo di Berlino, chiamato nel frattempo a fare i conti con 126.955 nuovi casi di positività al Covid-19. I contagi registrati una settimana fa in 24 ore erano stati 74.405, oggi l’incidenza per 100mila abitanti su sette giorni è salita a 894,3 rispetto agli 840,3 casi di ieri e rispetto ai 553,2 di una settimana fa. I decessi sono 214 contro i 193 di una settimana fa, mentre da quando la pandemia ha fatto la propria comparsa i guariti sono stati 7.331.200, le infezioni accertate 8.871.795. (Fde/ Dire) 18:17 25-01-22