08.10 – Arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Cagliari, mentre tentava di ricevere il vaccino anti-Covid19 presentando documento con foto sua ma dati di altra persona al fine di ottenere un Green Pass per un conoscente in cambio di cena. E’ quanto rende noto tramite il suo account Ufficiale la Polizia di Stato relativamente ad una vicenda dai toni grotteschi accaduta in Sardegna.

