Messico. Imponenti proteste per l’uccisione di reporter e giornalisti

Sono state molte le manifestazioni in diverse parti del Messico nelle quali la folla ha protestato, in maniera vibrante, contro l’uccisione dei giornalisti divenuta purtroppo una bieca prassi nel Paese già da qualche anno. Solo negli ultimi 15 giorni ne sono stati ammazzati tre, 2 dei quali a Tijuana nell’arco dell’ultima settimana. Giornalisti, fotografi e cittadini hanno marciato in corteo lungo le via centrali della città.

A Città del Messico, invece una manifestazione con circa 200 persone si è ritrovata davanti al quartier generale del Dipartimento dell’Interno sul cui edificio sono state proiettate le immagini dei colleghi assassinati. Il Ministero competente ha inviato una équipe specializzata per le indagini su questi omicidi e sparizioni dietro cui ci sono i diversi cartelli della droga che si occupano anche del traffico di esseri umani dal Messico agli USA.

