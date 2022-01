I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle 15 del 25 Gennaio a Montecompatri, in via Prenestina nuova al km 2, per soccorrere una persona caduta con aereo ultraleggero monoposto. Il pilota, un uomo del 1958, è stato stabilizzato ed assicurato in discrete condizioni al personale sanitario. Sul posto anche il capo turno provinciale.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=77398