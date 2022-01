Quirinale. E in aula va in scena l’onore delle armi a Casini

(DIRE) Roma, 29 Gen. – Un lungo applauso per il bis di Mattarella, ma in aula l’attenzione è tutta su Pier Ferdinando Casini. Dal Pd a IV, fino a Forza Italia: è quasi un pellegrinaggio quello dei parlamentari che si dirigono a salutare e complimentarsi con l’ex UDC. Nome caldo per queste elezioni, il tributo che gli viene fatto, da Letta all’intera delegazione di Forza Italia, testimonia che Casini aveva reali possibilità di salire al Colle. Ma, sul suo volto, nessun segno di delusione: fallita l’impresa di diventare il Presidente della Repubblica più giovane della storia, ha tutto il tempo di riprovarci. (Bol/ Dire) 21:44 29-01-22