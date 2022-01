Sergio Mattarella rieletto Presidente della Repubblica: “Accetto per senso di responsabilità”

Roma – All’ottavo scrutinio, l’assemblea dei grandi elettori ha tributato 759 voti a Sergio Mattarella che viene rieletto presidente della Repubblica. Il lungo applauso dei grandi elettori ha accolto il responso dell’aula. Nonostante il grande consenso, Mattarella non è riuscito a entrare nella storia e diventare il Presidente della Repubblica con più voti di sempre: il record degli 823 voti raccolti da Sandro Pertini è rimasto intatto.

“Desidero ringraziare i parlamentari e i delegati regionali per la fiducia espressa nei miei confronti. I giorni difficili trascorsi per l’elezione della presidenza della Repubblica, nei giorni dell’emergenza che stiamo ancora attraversando, richiamano al senso di responsabilità e al rispetto delle decisioni del Parlamento. Queste considerazioni impongono di non sottrarsi ai doveri cui si è chiamati e devono prevalere su considerazioni e prospettive personali”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

fonte Agenzia DIRE – www.dire.it