Choc in India, bimba di 4 anni “aggredita e ferita gravemente da 5 cani randagi”

Un sentimento di orrore sta montando in India a causa della vicenda di un aggressione di 5 cani randagi ad una piccola bimba di soli 4 anni a Bhopal, la capitale del Madhya Pradesh, nell’India settentrionale. L’attacco sarebbe potuto finire molto male: dalle immagini riprese da una videocamera di sicurezza, si vede la piccola che cerca di scappare dal branco, che poi purtroppo riesce ad accerchiarla. È stata da subito sbattuta a terra e poi aggredita. Attirato dalle urla, un coraggioso uomo accorre in sua difesa, mettendo in fuga i cani scagliandogli delle pietre addosso. Fortunatamente alla bimba rimarrà solo il brutto ricordo di quei drammatici momenti, infatti se l’è cavata solo con ferite profonde alla testa, all’orecchio, alla mano, allo stomaco, alla vita e alla spalla con una copiosa emorragia. E’ stata prontamente accompagnata, prima all’ospedale di Jaypee Hospital e poi indirizzata all’ospedale di Hamidia, dove è stato poi somministrato un vaccino antirabbico. Nella capitale Bhopal, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è aumentato il terrore dei cani randagi. Ci sono segnalazioni di attacchi di cani su base giornaliera. Di seguito il link del video che fà rizzare i capelli: https://www.youtube.com/watch?v=bzIEaA-Da5w