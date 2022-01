Covid. Sileri: in 7 giorni 100 posti in meno in terapia intensiva

(DIRE) Roma, 30 Gen. – “I numeri parlano, la scorsa domenica avevamo detto di aver raggiunto il picco e che mantenevamo una curva. Inizia ora la discesa di questa curva. Rispetto a domenica abbiamo circa 100 posti in meno occupati in terapia intensiva, un numero importante. I ricoveri ci sono ancora ma scenderanno anche loro, molto di più nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, e poi calerà anche il dato che fa più paura a tutti, quello relativo ai decessi”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ospite di ‘Domenica In’. L’esponente del governo ha precisato che “i numeri dei morti sono sicuramente quelli ma andrebbe spiegato che una gran parte sono persone che hanno determinate fragilità, la stragrande maggioranza sono persone non vaccinate e altre sono persone vaccinate ma che magari erano già in un fine vita determinato da un’altra patologia, come ad esempio le patologie neoplastiche”. Secondo Sileri “i numeri andrebbero dunque spiegati meglio e, probabilmente, farebbero molta meno paura. Certo, sono certamente tanti, perchè fa male sentire che hanno perso la vita 300 persone, ma la verità è che non è nemmeno paragonabile a ciò che abbiamo osservato lo scorso anno, nello stesso periodo”, ha concluso. (Fde/ Dire) 16:40 30-01-22