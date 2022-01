Furgiuele (Lega): “Rielezione Matterella, garanzia di stabilità democratica”

La rielezione del Presidente Sergio Mattarella costituisce una garanzia di stabilità democratica in un panorama politico che, francamente, non ha offerto il meglio di se. La Lega ha comunque dato un contributo di generosità rilevante sostenendo con passione figure alte e prestigiose, ma la politica dei veti praticata dal centrosinistra ha paralizzato ogni seria possibilità di poter eleggere un nuovo Presidente.

C’è stato infatti chi in questa elezione, dall’inizio ha apertamente lavorato per impedire la storica elezione di un presidente di Centrodestra. Sono usciti allo scoperto, meglio così, meglio saperle le cose, meglio sapere prima di chi ci si può o non ci si può fidare. Anche da qui è scaturita la consapevolezza del nostro segretario che, dopo sei giorni di tentativi, bisognava chiudere la partita per tornare ad affrontare i problemi gravissimi del Paese, in primis il dramma del caro bollette che rischia di travolgere i primi reali segnali di ripresa economica. Solo un atto di generosità del Presidente Mattarella poteva consentire al parlamento di uscire dal pantano dei veti strumentali.

Così è stato.

Adesso governo e parlamento tornino a lavorare per salvare famiglie e imprese dalla crisi.

On. Domenico Furgiuele Parlamentare Repubblica Italiana Lega Salvini Premier