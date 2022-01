Gambarie d’Aspromonte: salvati 3 snowboardisti dispersi dal servizio alpino

Come i meravigliosi articoli del Corriere della Domenica che riportavano le imprese eroiche di gente comune che decidevano di dedicare la propria vita al servizio degli altri. Domenica si è compiuto a Gambarie un’impresa a dir poco storica. Tre ragazzi dispersi sono stati salvati da due eroi del servizio alpino che presiedono costantemente le piste della nota località sciistica di Gambarie d’Aspromonte che hanno il nome di Scutella e Pardo.

Grazie alla loro professionalità ed al loro impegno sono riusciti a trarre in salvo i tre snowboardisti che avevano smarrito la via di casa e per ben quattro ore in mezzo alla neve hanno vissuto una esperienza particolarmente drammatica. Un grazie di tutta la comunità alle due persone e in modo particolare al Sindaco di Santo Stefano di Aspromonte Francesco Malara che ha reso sicure e le piste ed il comprensorio della prima località attrezzata dell’Italia Meridionale appunto Gambarie da Aspromonte.

Intorno alle 10.00 i tre ragazzi hanno deciso di affrontare un fuoripista ed a un certo punto avevano perso ogni punto di riferimento così grazie alla tecnologia è stato possibile individuarli, dopo ben due ore di cammino in mezzo alla neve. Quindi dalle due unità del servizio alpino i soccorritori sono riusciti a raggiungere i tre malcapitati e sono stati i condotti presso i luoghi sicuri dove sono stati prontamente rifocillati ed accompagnati. I tre giovani non hanno avuto nessuna conseguenza fisica grazie al pronto intervento che dimostra come è possibile essere sicuri su un comprensorio meraviglioso come quello della località aspromontana. (foto di repertorio)

A.S.