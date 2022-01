Una bimba 6 mesi in attesa di trapianto midollo è stata trasportata in bio-contenimento da Lecce a Brescia con un aereo C130J dell’Aeronautica Militare Italiana. La bimba e la mamma, entrambe positive al covid-19, hanno viaggiato in una speciale barella isolata assistite da team medico di bio-contenimento della Forza Armata italiana, il cui contributo è risultato determinante. La notizia e parte del video sono stati diffusi sulla pagina Twitter ufficiale dell’Aeronautica Militare.

