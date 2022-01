Mattarella: De Luise (Confesercenti), ottima notizia per il Paese

“In questa fase purtroppo ancora molto impegnativa, la rielezione del Presidente Sergio Mattarella è un’ottima notizia per tutti, cittadini e imprese”.

Così Patrizia De Luise, Presidente di Confesercenti.

“Ringraziamo il Presidente per la disponibilità con cui si è messo di nuovo a servizio dell’Italia: in un momento come questo, è fondamentale poter contare sulla stabilità delle istituzioni. L’auspicio è che il grande senso di responsabilità del Presidente sia un esempio per tutti, perché siamo tutti chiamati a collaborare per vincere le sfide che ci aspettano”.

Comunicato Stampa