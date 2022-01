Padova. Intercettate e bloccate 4 compravendite di droga. 2 arresti e 2 denunce a piede libero

Ancora un intervento incisivo sul territorio quello effettuato nella giornata di ieri dagli uomini della Squadra Mobile della Questura di Padova. In zona Stazione, un 17enne mentre cedeva un involucro contente cocaina a un giovane italiano e in via Tommaseo dove è stata vista una donna di 36 anni nel momento in cui consegnava una dose di eroina in cambio di 60 euro ad uno straniero.

Bloccati immediatamente dai poliziotti, entrambi i pusher sono stati accompagnati in Questura e denunciati per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, mentre i due acquirenti sanzionati e segnalati all’Autorità Amministrativa. In piazzale Stazione, invece, gli agenti hanno individuato un 23enne avvicinarsi ad un cittadino italiano che gli consegnava 30 euro in cambio di un involucro contenente 4 dosi di hashish, poco prima recuperato dallo straniero all’interno di una siepe poco distante.

Bloccato e perquisito, il giovane pusher è stato sorpreso con 265 euro in contanti accartocciati in tasca e, occultate nella siepe sono state rinvenute e sequestrate a suo carico altre 14 dosi contenenti 10 grammi di hashish ed un panetto con un peso di 25 grammi della medesima sostanza. Il 23enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ed espulso con ordine del questore a lasciare il territorio entro 7 giorni.

Stessa sorte per un 27enne fermato dai poliziotti al Portello, dopo essere stato notato mentre gettava a terra un pacchetto di sigarette e lo nascondeva sotto a del fogliame, prima di allontanarsi in bicicletta. Una volta tornato per recuperare quanto poco prima nascosto, è stato bloccato dagli investigatori che gli hanno trovato in tasca il pacchetto di sigarette contenente 7 involucri per oltre 10 grammi di eroina pronti per essere ceduti. Arrestato.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Padova/articolo/141661f676921cbfa004866890