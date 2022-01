Ansia per un cucciolo di megattera arenatosi ferito sulla spiaggia di Alimos

Una megattera è stata trovata a pochi metri dalla spiaggia di Alimos. Esperti della guardia costiera greca si sono precipitati cercando di salvare una baby megattera ferita sul muso e pericolosamente vicina, che potrebbe arenarsi sulla spiaggia di Alimos, Atene. La guardia costiera ellenica è intervenuta con una barca e sommozzatori, che hanno raggiunto la balena e l’hanno messa in sicurezza in attesa dei funzionari del centro di soccorso per cetacei ARION che hanno fornito il primo soccorso all’animale. Il professore di Biologia Marina, il dott. Koutsoubas, ha spiegato che questi cuccioli di megattera vanno a sbattere contro le eliche delle navi come in questo caso che sembra essere gravemente ferito sul muso e di solito non finiscono bene. La balena ha commosso tutti con la sua avventura. Ieri i soccorritori l’anno trasportata al largo per vedere se riuscirà a sopravvivere. Poco dopo le 9:00 di venerdì sera, è stato spinto in profondità, a circa 2 miglia dalla costa, senza una presenza umana accanto. Questo decisione è stata presa dagli esperti poiché il cucciolo ha risposto al farmaco e ha nuotato in modo soddisfacente. Eugenia Skoutzou, veterinaria e membro del centro di ricerca per il salvataggio e il trattamento dei cetacei “Arion”, ha affermato che la giovane balena è stata vista sabato mattina a Salamina. Ha aggiunto che il mammifero non sembra sofferente e disidratato come ieri, ha un aspetto migliore, non fa movimenti circolari e ci sono buone possibilità che sopravviva. In un nuovo post, “Arion” ha fatto sapere, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, che la giovane balena si è arenata su un’isola nel Golfo Saronico, senza menzionare Salamina. La Scuola Veterinaria dell’AUTh insieme ad ARION è stata immediatamente informata dall’Autorità Portuale locale per il reinsediamento della stessa megattera su un’isola Saronica. La Squadra Veterinaria di Soccorso ARION fornisce assistenza medica. La leadership del Ministero della Difesa Nazionale-Marina assiste attivamente all’operazione con un gruppo di subacquei dell’O.Y.K. “Per favore, non molestare il mammifero”, hanno raccomandato in una dichiarazione. Secondo l’APE-MPE, la balena è stata vista su una costa rocciosa della spiaggia di Selinia vicino a Salamina.

