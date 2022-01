Burkina Faso. Maiga (Sauvons): golpe inevitabile, popolo soffre

Presidente movimento a “Dire”: rientro da Usa per futuro di pace

(DIRE) Roma, 31 gen. – “La sofferenza del popolo e l’abbandono dell’esercito non potevano continuare; vogliamo che torni la pace e siamo convinti che il cambiamento di regime fosse inevitabile”: così all’agenzia Dire Ibrahima Maiga, presidente di Sauvons le Burkina, movimento in prima fila nelle proteste di piazza che hanno preceduto il golpe militare a Ouagadougou.

Il responsabile, che dirige negli Stati Uniti il centro studi Institute for Strategic analysis of Sahel and Sahara, parla a pochi giorni dal rientro nel suo Paese d’origine, previsto per sabato. Giornalista di formazione, Maiga si era trasferito all’estero sette anni fa, nel 2014. Il suo impegno politico si è rafforzato durante la presidenza di Roch Marc Christian Kaboré, eletto nel 2015 e tratto in arresto lunedì scorso dalla giunta guidata ora dal comandante Paul-Henri Sandaogo Damiba.

Secondo Maiga, “il regime di Kaboré aveva derive dittatoriali”, senza essere in grado di contrastare le offensive dei gruppi armati che nel centro e nel nord del Paese hanno costretto secondo l’Onu circa un milione e mezzo di persone a lasciare le proprie case. “Il nostro ruolo consisterà nell’aiutare a ritrovare la stabilità e la tranquillità” sottolinea il dirigente, uno dei fondatori di Sauvons le Burkina.

La sua tesi è che la caduta di Kaboré sia “un’opportunità perché possiamo godere della nuova libertà di contribuire al futuro del Paese”.

A dare credito o comunque a mostrare aperture nei confronti della giunta sono state anche altre organizzazioni della società civile. Tra queste Le Balai Citoyen, decisiva nella mobilitazione che nel 2014 aveva costretto alla fuga il presidente Blaise Compaoré dopo 27 anni al potere. A confermarlo un’intervista rilasciata al settimanale Jeune Afrique da Serge Bambara, artista e militante noto con il soprannome di Smockey. Nel 2015, quando il Régiment de sécurité présidentielle aveva portato al potere il generale Gilbert Diendéré, l’attivista aveva denunciato il golpe come anti-democratico. Oggi invece parla di “un sentimento diverso”, spiegando: “Sono un legalista e dunque deploro il fatto che per determinare un cambiamento politico sia necessario l’uso della forza; allo stesso tempo, però, voglio credere che la svolta impressa dai militari possa rispettare gli interessi del popolo”.

In Burkina Faso l’ultimo anno è stato segnato dall’aggravarsi della crisi degli sfollati e da debacle militari che hanno gettato discredito sul governo di Kaboré. Una delle più gravi, attribuita anche alla mancanza di organizzazione e di sostegno all’esercito, si era verificata a giugno nella cittadina di Solhan. Ad attaccare era stato un commando giunto dal Mali: le vittime erano state circa 160, tra componenti di milizie di auto-difesa, donne e bambini.

Il golpe in Burkina Faso è stato condannato a livello internazionale e venerdì scorso il Paese è stato sospeso della Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (Ecowas/Cedeao). Proprio oggi delegati dell’organismo, guidati dal ministro degli Esteri ghanese Shirley Ayorkor Botchway, sono a Ouagadougou per colloqui.

