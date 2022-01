Caserta, escursionista cade in un dirupo: salvato dai Vigili del Fuoco

Intorno alle 10 del 30 Gennaio, la squadra del distaccamento di Piedimonte Matese è intervenuta in località San Michele in Profeti, nel comune di Liberi, per soccorrere un escursionista, un uomo di 67 anni residente a Caserta, caduto accidentalmente in un dirupo. Immediatamente i Vigili del Fuoco si sono messi alla ricerca del disperso in una zona particolarmente difficile da percorrere per la fitta vegetazione. Sul posto è intervenuto anche il nucleo S.A.F. ( Speleo Alpino Fluviale) del comando di Caserta ed il nucleo elicotteristi proveniente da Pontecagnano. Individuata la posizione, l’uomo è stato recuperato con l’elicottero ed affidato alle cure dei sanitari per il successivo trasporto in ospedale

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=77467