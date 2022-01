Incendio distrugge due capannoni a Barcellona Pozzo di Gotto (Me)

Alle ore 03:10 del 30 gennaio, i Vigili del Fuoco di Messina sono intervenuti per l’incendio che ha interessato due grandi capannoni di circa 400mq ciascuno, adibiti ad officina e ricambi di mezzi pesanti, in località Barcellona Pozzo di Gotto, in Via Enna. Le squadre giunte da Milazzo, Messina e da Patti, hanno estinto il rogo alle 8 mettendo in sicurezza anche alcune bombole di ossigeno e acetilene. Al termine delle operazioni di spegnimento i Vigili del Fuoco hanno bonificato la zona. Non si registrano feriti. Sul posto anche il Funzionario VF, la Polizia Municipale e i Carabinieri.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=77461