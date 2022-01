Incidente stradale mortale. La Polizia di Pordenone arresta una persona per omicidio stradale plurimo aggravato e di omissione di soccorso e fuga

La Polizia di Stato comunica la dolorosa notizia relativa ad un incidente stradale avvenuto ieri sera Domenica 30 gennaio, verso le ore 19.45, sull’ autostrada A28, al km. 11+900 nord, nel comune di Azzano Decimo (PN), nel quale rimanevano coinvolte tre autovetture.

Nel sinistro perdevano la vita due giovanissime donne entrambe a bordo di una Fiat Panda

All’interno del veicolo, che a causa di un violento tamponamento si ribaltava più volte trovando poi la posizione finale tra la corsia di emergenza e quella di marcia, c’erano anche le due figlie della signora deceduta, una di quattro mesi e l’altra di due anni e mezzo, assicurate entrambe da corretti sistemi di ritenuta.

Il tamponamento, che è tuttora al vaglio della Sezione Polizia Stradale di Pordenone, sarebbe stato causato dal conducente di un SUV che subito dopo il sinistro si dava repentinamente alla fuga percorrendo a piedi l’autostrada e abbandonandola pochi chilometri dopo scavalcando la rete di recinzione.

Lo stesso veniva poi rintracciato presso la propria abitazione, in accertato stato di alterazione conseguente all’uso di alcoolici (1,51 e 1,33 g/l) e quindi, dopo essere stato foto segnalato e sottoposto agli esami tossicologici presso l’Ospedale Civile di Pordenone; su indicazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone, veniva tratto in arresto e condotto presso la Casa Circondariale di Udine per il reato di omicidio stradale plurimo aggravato e omissione di soccorso e fuga.

Nell’incidente era coinvolta una terza autovettura, una Fiat 500, con a bordo i genitori di una delle vittime, che in evidente stato di schock venivano dapprima sottoposti alle cure da parte dei sanitari e poi, una volta giunti all’Ospedale di San Vito al Tagliamento (Pn) una pattuglia della Polizia Stradale rimaneva a fianco della copia assicurandole tutto il conforto e la solidarietà umana in questo tragico momento.

Tutte le attività di rilievo ed indagine che si sono succedute per tutta la notte sono state condotte dalla Polizia Stradale di Pordenone e della Questura di Pordenone.

Nel corso della mattinata odierna l’aggravarsi delle condizioni delle due bimbe ferite ha comportato il loro trasporto presso l’Ospedale Civile di Udine, ove attualmente sono ricoverate nel Reparto Rianimazione.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Pordenone/articolo/84861f82382238e5472045239