“La politica non può occuparsi di un solo problema alla volta. Per rendere l’Italia un Paese sicuro, più che un Green Pass, servirebbe un Security Pass che garantisca il rispetto di norme più severe in ogni luogo di lavoro” lo scrive su Twitter Antonio Nicolosi, Segretario Generale del Sindacato dei Carabinieri Unarma commentando i dati diffusi dall’Inail sulle denunce di infortuni e morti sul lavoro presentate nel 2021.