R.D. Congo. 51 condanne a morte per l’uccisione dei 2 esperti Onu

Ma sentenza non convince gli Usa: Governo non chiuda le indagini

(DIRE) Roma, 31 gen. – Si è concluso con 51 condanne a morte, una a dieci anni di reclusione e due assoluzioni il maxi-processo per la morte di due funzionari delle Nazioni Unite uccisi nel 2017 nella provincia centrale di Kasai, in Repubblica democratica del Congo. Il processo è stato celebrato da un tribunale militare di Kananga e il giudice nonché presidente della corte, Jean Paulin Ntshaykolo, ha trovato gli imputati colpevoli di cospirazione, partecipazione a un movimento insurrezionalista, terrorismo e omicidio.

La vicenda risale al 12 marzo 2017, quando lo statunitense Michael Sharp e la svedese-cilena Zaida Catalan vennero sequestrati e uccisi assieme al loro interprete congolese Betu Tshintela mentre indagavano su mandato del Consiglio di sicurezza sulla morte di centinaia di civili dovuta alle violenze scoppiate nel Kasai a partire dal 2016. Risultano tutt’ora dispersi invece i tre autisti della squadra: Isaac Kabuayi, Pascal Nzala, e il signor Moise, di cui non è noto il cognome.

Negli anni la comunità internazionale ha esortato a più riprese le autorità congolesi a fare giustizia sulla morte dei due funzionari e oggi l’ambasciatore degli Stati Uniti a Kinshasa Mike Hammer, pur definendo la sentenza del tribunale di Kanangadi “una prima tappa importante” nella ricerca della verità, ha invitato le autorità di Kinshasa e le Nazioni Unite a “proseguire le indagini seguendo ogni possibile pista” affinché “sia raggiunta una giustizia piena”.

Le dichiarazioni del rappresentante di Washington, secondo alcuni media internazionali, rivelerebbero l’insoddisfazione degli Stati Uniti rispetto all’esito delle indagini e vengono così ricordati i dubbi e le ombre che in questi anni hanno avvolto la vicenda, a partire dal modo in cui il governo di Kinshasa ottenne un controverso filmato del sequestro e dell’esecuzione dei due stranieri, fatto su cui non volle fornire alcuna spiegazione.

I corpi senza vita di Sharp, Catalan e Tshintela vennero rinvenuti due settimane dopo il sequestro e qualche giorno dopo l’allora governo del presidente Joseph Kabila diffuse un video dell’accaduto durante una conferenza stampa nella capitale. Le Nazioni Unite si dissero “atterrite” per le immagini diffuse, che rivelavano il modo “brutale” in cui le vittime erano state uccise, e protestò per quella decisione. Il portavoce dell’esecutivo congolese Lambert Mende spiegò che le autorità avevano dovuto diffondere quel filmato, ottenuto da quella che venne definita “una milizia anti-governativa”, per provare la responsabilità diretta del gruppo armato dietro a quell’assassinio, ma non rivelò il modo in cui era stato procurato. Le divise indossate dai miliziani fecero però subito cadere i sospetti sulla milizia Kamuina Nsapu.

I due esperti dell’Onu erano da giorni nel Kasai per indagare sulle violenze che si erano consumate a partire dal luglio precedente sulle comunità dell’area. Il gruppo armato locale Kamuina Nsapu era accusato di aver lanciato un’insurrezione dopo la presunta uccisione del loro leader da parte dell’esercito.

Secondo le Nazioni Unite, negli scontri che ne erano seguiti anche con l’esercito avrebbero perso la vita almeno 400 civili.

Le Nazioni Unite aprirono una propria indagine. Sui media intanto iniziò a circolare la teoria secondo cui i due funzionari avessero scoperto le responsabilità dei militari nell’eccidio dei civili e che a ordinare il loro omicidio avrebbe potuto essere proprio il governo dell’ex presidente Kabila.

Il 27 novembre 2018 un’inchiesta realizzata da cinque testate internazionali – Foreign Policy, Radio France Internationale, Le Monde, Sveriges Television e Süddeutsche Zeitung – rivelò che le Nazioni Unite “avevano occultato prove che suggeriscono che le autorità congolesi potrebbero essere state coinvolte nell’omicidio”. Le cinque testate spiegarono di aver esaminato “migliaia di documenti interni delle Nazioni Unite” e intervistato “decine di attori chiave nelle indagini”. Da tali documenti, chiarirono le testate, non sarebbe emerso “con chiarezza il motivo per cui le autorità congolesi avrebbero voluto la morte di Sharp e Catalan. Ma una possibilità è che abbiano cercato di impedire ai due esperti di scoprire le prove delle atrocità commesse del governo nella provincia del Kasai”.

A marzo scorso, a quattro anni da quei fatti, l’ong americana Human Rights Watch, citando “crescenti prove” del possibile coinvolgimento del governo Kabila, ha fatto appello all’esecutivo dell’attuale presidente Felix Tshisekedi a “ricercare le responsabilità delle autorità dell’epoca in quelle uccisioni in maniera sostanziale”. L’organizzazione statunitense ipotizza che all’origine degli scontri nel Kasai c’era una lotta per il potere politico, con la milizia armata ritenuta vicina alla coalizione dei partiti di opposizione, e l’esercito fedele a Kabila. In quel periodo, l’ex presidente e le opposizioni – di cui l’attuale capo di stato era uno dei leader più in vista – erano impegnati in un braccio di ferro istituzionale, dal momento che nonostante fosse scaduto il suo mandato, Kabila non era intenzionato a lasciare l’incarico.

La sentenza è stata emessa a pochi giorni dal primo anniversario dell’uccisione nella provincia congolese del Nord Kivu dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio del carabiniere della scorta Vittorio Iacovacci e dell’autista dell’Onu Mustapha Milambo.