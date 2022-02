Avellino, schianto fra auto in pieno centro: due feriti

I Vigili del Fuoco di Avellino, alle 00.10 del 31 Gennaio, sono intervenuti in via Enrico Capozzi, in centro città, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture. A causa del violento impatto una delle due auto è finita sul marciapiede danneggiando una condotta del gas con conseguente fuoriuscita del metano. Alla guida dei due veicoli una donna ed un ragazzo, rimasti entrambi feriti, affidati ai sanitari del 118 per il successivo trasporto presso l’ospedale Moscati. La condotta del gas è stata messa in sicurezza in attesa dell’intervento dei tecnici della ditta specializzata di manutenzione.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=77503