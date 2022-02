(DIRE) Milano, 1 Feb.- Porte chiuse per Giorgia Meloni? “Io non dico di no mai a nessuno”, dice Matteo Salvini, arrivando al consiglio federale della Lega in via Bellerio a Milano. “Non voglio litigare con nessuno, vedo che ci sono toni alti- chiude il leader del Carroccio- Ognuno fa le sue scelte, però io non uso aggettivi che altri usano nei miei confronti”. (Run/ Dire) 16:29 01-02-22