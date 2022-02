Covid. Bernini (FI): Serve svolta per superare criticità

(DIRE) Roma, 1 Feb. – “Dal Consiglio dei ministri di domani ci aspettiamo una svolta, sempre nel segno della precauzione, ma che tenga conto delle criticità emerse in queste settimane soprattutto nel mondo della scuola, a partire dalle ripetute quarantene per i bambini che stanno mettendo in difficoltà troppe famiglie. Va disboscata questa giungla di norme talmente intricata da risultare ingestibile da parte dei presidi, accogliendo le loro proposte frutto della difficile esperienza sul campo. Già dalle prossime settimane, grazie alla copertura vaccinale sempre più diffusa, si potranno anche allentare le restrizioni per gli asintomatici. L’Italia, rispetto ad altri Paesi europei, sta progressivamente uscendo dalla quarta ondata senza lockdown: una grande prova di maturità e di responsabilità collettiva”. Lo afferma la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (Com/Anb/ Dire) 18:21 01-02-22