Covid. Calabria, telemedicina per monitorare pazienti a casa

Piattaforma sviluppata da Enel X già adottata da Policlinico Gemelli Roma

(DIRE) Reggio Calabria, 1 Feb. – Grazie alla piattaforma di telemedicina sviluppata Enel X del gruppo Enel e già adottata lo scorso anno dal policlinico universitario Gemelli di Roma, i pazienti Covid calabresi potranno monitorare da remoto il decorso della malattia rimanendo in costante contatto con uno staff medico specializzato. Lo strumento è messo a disposizione della Regione Calabria grazie alla soluzione Smart axistance C-19, per rendere più facile e sicura l’assistenza sanitaria ai pazienti in sorveglianza attiva e isolamento fiduciario affetti da Covid-19. Con il collegamento tra l’app Smart Axistance C-19 – scaricabile gratuitamente e utilizzabile da smartphone e tablet con il sistema operativo Android, con iOS e con Huawei – e i dispositivi di saturimetria forniti dalle strutture sanitarie della Regione Calabria, il paziente potrà misurare autonomamente i propri parametri clinici ed inviarli alla struttura sanitaria per il monitoraggio da remoto. L’app permette al paziente e alla centrale medica di consultare lo storico delle misurazioni effettuate e di identificare tempestivamente situazioni che richiedono valutazione medica ed eventuale ospedalizzazione. La piattaforma cloud associa ad ogni paziente il rispettivo medico di riferimento, così da poter calibrare, a seconda delle esigenze, terapie, eventuali interventi d’urgenza, e agenda degli appuntamenti: il tutto nel pieno rispetto delle norme sulla privacy e senza fare un passo da casa. (Com/Mav/Dire) 11:55 01-02-22