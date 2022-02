L’aviazione belga salva l’equipaggio della nave olandese alla deriva dopo la collisione con una petroliera chimica

L’elicottero di soccorso dell’aeronautica militare belga NH90 ha soccorso in mare l’equipaggio della nave olandese Julietta D. In queste ore i rimorchiatori dopo avere agganciato la portarinfuse abbandonata al largo della costa olandese la stanno trainando molto lentamente al porto di Rotterdam. Scongiurato un disastro ambientale

È in corso un’importante operazione di salvataggio dell’equipaggio e di una nave portarinfuse abbandonata che stava per affondare al largo dei Paesi Bassi. La nave era alla deriva dopo la collisione con una petroliera chimica, la Pechora Star ed era in rotta di collisione con il parco eolico offshore Hollandse Kust Zuid. Insieme al servizio di soccorso olandese, hanno sbarcato in sicurezza i 18 membri dell’equipaggio. In queste ore un aggiornamento della guardia costiera ha affermato che il rimorchiatore Sovereign ha agganciato la Julietta D e che la situazione è stabile. Le squadre di soccorso stanno aspettando il miglioramento delle condizioni artmosferiche e la luce del giorno prima che la nave venga rimorchiata al porto di Rotterdam. Secondo la guardia costiera, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, la nave Perchora Star che trasporta prodotti chimici è stabile e non ha perso alcun carico. L’AIS di MarineTraffic.com, ha mostrato la Julietta D situata a circa 10-15 miglia nautiche dalla costa. I dati mostrano un rimorchiatore SAR con la Julietta D, anche se non è chiaro se le due navi siano collegate. Il filmato impressionante mostra come l’aviazione belga ha salvato l’equipaggio di una nave olandese che rotola pesantemente durante i soccorsi.

