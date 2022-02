Padel. Nasce il circuito mondiale ufficiale guidato dalla FIP

(DIRE) Roma, 1 Feb. – La Federazione internazionale padel (FIP) ha annunciato oggi un nuovo capitolo fondamentale nella storia di questo sport, che vedrà il lancio di un nuovo circuito ufficiale. Il tour a livello mondiale sarà completamente regolato dalla FIP, pienamente supportata dai migliori giocatori del mondo, e beneficerà di una nuova importante partnership strategica con Qatar Sports Investments (QSI). Sarà, si legge nel comunicato l’unico tour ufficiale nello sport del padel. Il nuovo tour di padel sarà fondato su un calendario completamente nuovo di competizioni internazionali. Sono previsti almeno 10 tornei per il 2022 e 2023, a partire dal primo torneo a marzo, fino a raggiungere oltre 25 tornei all’anno entro il 2024. Date, luoghi, premi in denaro, branding, sponsor, emittenti e tutti gli altri dettagli verranno svelati a breve. Il padel è uno degli sport in più rapida crescita al mondo con oltre 25 milioni di giocatori a livello globale (una cifra che è raddoppiata negli ultimi 5 anni), con una partecipazione equamente divisa tra uomini e donne, che abbraccia tutte le età e background. In diversi territori, lo sport è secondo solo al calcio in termini di popolarità. Negli ultimi anni, la FIP ha portato avanti piani ambiziosi affinché lo sport faccia parte dei Giochi Olimpici da Los Angeles 2028. “Oggi è una giornata storica per lo sport del padel- ha dichiarato Luigi Carraro, Presidente della International Padel Federation (FIP)- che per la prima volta sarà pienamente regolamentato e professionalizzato sulla scena mondiale. Infine, il nostro sport ha la libertà di plasmare il proprio destino; e sotto la governance della FIP svilupperemo lo sport in ogni angolo del mondo a tutti i livelli, inclusi il padel principiante, amatoriale, giovanile e professionista. Oggi è una giornata storica anche per i nostri giocatori e le nostre federazioni nazionali, che per la prima volta saranno al centro dello sviluppo del nostro sport. E non potremmo essere più fortunati ad avere il partner strategico più esperto, innovativo e creativo in QSI, che porterà questo sport ai massimi livelli di eccellenza e successo, sia dentro che fuori dal campo di gioco. Semplicemente non potrebbe esserci un momento più emozionante per il padel”. Per Nasser Al-Khelaifi, Presidente di Qatar Sports Investments, “il mondo ha visto solo la punta dell’iceberg di ciò che lo sport del padel può ottenere sulla scena globale. I giocatori di padel sono alcuni degli atleti più talentuosi, stimolanti e graziosi nel mondo dello sport: è tempo che questo meraviglioso gioco e i suoi incredibili atleti vengano mostrati ai fan di tutto il mondo; e affinché lo sport raggiunga finalmente il suo potenziale commerciale e sportivo sotto la guida e la governance della International Padel Federation. QSI è orgogliosa di costruire e plasmare il futuro a lungo termine del padel, e di creare qualcosa di veramente speciale per i fan, in collaborazione con la International Padel Federation e i giocatori”. Alejandro Galán, Presidente della Professional Players Association (PPA), ha dichiarato: “Non è esagerato dire che questa nuova impresa sta trasformando il nostro sport. Il nostro amato gioco raggiungerà nuove vette con i giocatori che avranno un ruolo attivo nel plasmare il futuro dello sport, mentre il nostro sport sarà regolamentato e gestito dall’organismo di governo mondiale FIP. Inoltre, grazie a QSI, il nostro sport e i nostri giocatori otterranno l’investimento, il supporto, l’esperienza e il know-how necessari per spingere il gioco sulla scena globale, a cui appartiene”. (Com/Mem/ Dire) 16:57 01-02-22