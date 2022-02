Alle 10 del primo Febbraio, i Vigili del Fuoco del Comado di Roma sono intervenuti in Via Angelo Emo 7, per l’incendio di un furgone. Sul posto è giunta la squadra del distaccamento di Prati che, durante le operazioni di spegnimento, ha rinvenuto il corpo esanime di una persona riverso nella parte posteriore del mezzo. Sul posto presenti il 118, l’auto medica, i Carabinieri e il personale di Roma Capitale.

