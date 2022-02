(DIRE) Roma, 1 Feb. – “Più presenza in classe, semplificazione e armonizzazione delle regole per la scuola. Riduzione sul numero dei tamponi per uscire dalla quarantena. Superare il sistema dei colori delle Regioni. Prevedere solo il rosso in caso di emergenza. I punti di Forza Italia per il Consiglio dei ministri domani”. Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia. (Anb/ Dire) 18:09 01-02-22